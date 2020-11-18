İETT otobüsünde panik anları: Bir anda alev aldı

Yol kenarında çiçek satan Serap Gezer isimli vatandaş yangını anbean gördüğünü söyleyerek, "Ben çiçekleri düzeltiyordum, saplarını kesiyordum, kafamı döndürmemle lastiğin alev topuna döndüğünü gördüm. Hemen şoför bey indi yangın tüpüyle söndürdü. Çok panik yaşadık. Dört beş kişi aşağıya indiler onlarda kaçıştılar. Üç beş dakika sürmeden itfaiye ekipleri anında geldi Allah razı olsun" dedi.

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