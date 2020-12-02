02 Aralık 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Interpol’den dünyaya Covid-19 aşısıyla ilgili flaş uyarı: Sahte aşı...

Interpol’den dünyaya Covid-19 aşısıyla ilgili flaş uyarı: Sahte aşı...

... Interpol Covid-19 aşılarına ilişkin açıklama yayınladı. Yapılan açıklamada suç şebekelerinin Covid-19 aşılarını hedef alarak sahte aşı satışı yapabileceği uyarısında bulundu.

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 02.12.2020 Güncelleme Tarihi: 02.12.2020
ABONE OL
Interpol’den dünyaya Covid-19 aşısıyla ilgili flaş uyarı: Sahte aşı...

Merkezi Fransa'nın kentinde bulunan Uluslararası Polis Komisyonu Interpol, son dönemde gelişme kaydedilen korona virüs aşılarına karşı uyarda bulundu.

194 ÜLKE SAHTE AŞI SATIŞINA KARŞI UYARILDI

Interpol tarafından yapılan açıklamada, suç şebekelerinin Covid-19 aşılarını hedef alarak sahte aşı satışı yapabileceği kaydedildi.

Interpol üyesi 194 ülkeye konuya ilişkin bilgilendirmenin yapıldığı aktarılan açıklamada, suç şebekelerinin fiziksel ve online aşı satışı yapabilme ihtimaline yönelik hazırlıkları yapmaları gerektiği vurgulandı.

Interpol Genel Sekreteri Juergen Stock konuya ilişkin açıklamasında, "Ülkelerde aşı uygulanmasına hazırlanırken, suç örgütleri tedarik zincirlerine sızmayı planlıyor. Suç şebekeleri, aynı zamanda sahte web siteleri ve yanlış tedaviler yoluyla halkı hedef alabilir. Bu da halkın sağlığını, hayatını onların hayatı için önemli ölçüde risk oluşturabilir" dedi.

Bilim Kurulu koronavirüs aşı gündemiyle toplanıyor! A Haber muhabiri canlı yayında detayları aktardı BİLİM KURULU KORONAVİRÜS AŞI GÜNDEMİYLE TOPLANIYOR! A HABER MUHABİRİ CANLI YAYINDA DETAYLARI AKTARDI

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (IOS)

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (ANDROID)

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (HUAWEI)

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA