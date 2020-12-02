Interpol Genel Sekreteri Juergen Stock konuya ilişkin açıklamasında, "Ülkelerde aşı uygulanmasına hazırlanırken, suç örgütleri tedarik zincirlerine sızmayı planlıyor. Suç şebekeleri, aynı zamanda sahte web siteleri ve yanlış tedaviler yoluyla halkı hedef alabilir. Bu da halkın sağlığını, hayatını onların hayatı için önemli ölçüde risk oluşturabilir" dedi.