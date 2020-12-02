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Van'da madde ve alkol bağımlısı kadın  çığlık çığlığa kendini yerlere attı

'da madde ve alkol bağımlısı kadının görüntüleri paylaşıldı. Görüntülerde, ayakta durmakta güçlük çektiği için zaman zaman yere düşen, dengesini yitirdiği için sağa sola çarpan genç kadınla ilgili polis ekiplerinin bugüne kadar defalarca işlem yaptığı belirtildi.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 02.12.2020 Güncelleme Tarihi: 02.12.2020
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Van'da madde ve alkol bağımlısı kadın  çığlık çığlığa kendini yerlere attı

Kentin işlek caddelerinden birinde cep telefonuyla çekilen görüntülerde, ayakta durmakta güçlük çektiği için zaman zaman yere düşen, dengesini yitirdiği için sağa sola çarpan, hatta bazen yola yatıp, bazen de otomobillerin ön kaportasına uzanarak trafiği engelleyen kadın cep telefonuyla kaydedilip, paylaşıldı.

Van'da madde ve alkol bağımlısı kadın  çığlık çığlığa kendini yerlere attı VAN'DA MADDE VE ALKOL BAĞIMLISI KADIN  ÇIĞLIK ÇIĞLIĞA KENDİNİ YERLERE ATTI

Görüntülerdeki kadının uyarılara ve hakkındaki işlemlere rağmen zaman zaman yine caddeye çıktığı ve kendisine yine müdahale edildiği öğrenildi.

Gece saatlerinde devriye görevi yapan polis ekiplerinin kadınla ilgili bugüne kadar defalarca işlem yaptığı belirtildi.

Olay anından bir kare

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