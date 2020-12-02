Son dakika: Hatay'da tarım işçilerini taşıyan midibüs ile minibüs çarpıştı: 16 yaralı
Son dakika haberine göre Hatay'ın Dörtyol ilçesinde tarım işçilerini taşıyan midibüs ile minibüsün çarpıştığı kazada 16 kişi yaralandı. Yaralılar devlet hastanelerine kaldırıldı.
YAŞAM AA
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Numune Evler Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi kavşağında Eshabil B'nin kullandığı 46 ABB 780 plakalı tarım işçilerini taşıyan midibüs ile Eshabil K'nin kontrolündeki 31 M 7047 plakalı minibüs çarpıştı.
Kazada araçlarda bulunan ve yaralanan 16 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahalelerinin ardından Dörtyol ve İskenderun Devlet hastanelerine kaldırıldı.
Kaza nedeniyle trafik bir süre kontrollü sağlandı.
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