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'Sigara yasağı'na uymadı! Öfkesini gazetecilerden çıkardı

tedbirleri kapsamında kamuya açık alanlarda sigara içme yasağı uygulanmaya başlandı. 'da da koronavirüs denetimleri sırasında yasağa uymayan bir vatandaşa ceza kesildi. Cezaya sinirlenen vatandaş, öfkesini gazetecilerden çıkarmaya çalıştı.

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 02.12.2020 Güncelleme Tarihi: 02.12.2020
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'Sigara yasağı'na uymadı! Öfkesini gazetecilerden çıkardı

Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler korona virüs tedbirleri kapsamında parklarda uygulama gerçekleştirdi.

'Sigara yasağı'na uymadı! Öfkesini gazetecilerden çıkardı 'SİGARA YASAĞI'NA UYMADI! ÖFKESİNİ GAZETECİLERDEN ÇIKARDI

İlkadım ilçesi Anıt Park'ta yapılan denetimde sigara yasağına uymayan vatandaşlara idari para cezası uygulandı. Yasağı bilmediği için içtiğini savunan vatandaşlar görenleri şaşırttı.

Sigara içerken yakalanan bir vatandaş ise cezayı hazmedemedi. Ekiplere kimliğini vermek istemeyen şahıs, denetimleri görüntüleyen habercilere hakaretler savurdu. "Herkesin ailesi, çocuğu var" diye kendini savunan vatandaşın toplum sağlığını umursamaması dikkat çekti.

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