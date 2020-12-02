'Sigara yasağı'na uymadı! Öfkesini gazetecilerden çıkardı
Koronavirüs tedbirleri kapsamında kamuya açık alanlarda sigara içme yasağı uygulanmaya başlandı. Samsun'da da koronavirüs denetimleri sırasında yasağa uymayan bir vatandaşa ceza kesildi. Cezaya sinirlenen vatandaş, öfkesini gazetecilerden çıkarmaya çalıştı.
YAŞAM İHA
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Samsun Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler korona virüs tedbirleri kapsamında parklarda uygulama gerçekleştirdi.
İlkadım ilçesi Anıt Park'ta yapılan denetimde sigara yasağına uymayan vatandaşlara idari para cezası uygulandı. Yasağı bilmediği için içtiğini savunan vatandaşlar görenleri şaşırttı.