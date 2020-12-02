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Tokat'ta 2 kardeş aynı gün koronavirüsten öldü

'ın Niksar ilçesinde yaşayan (64) ve kardeşi (62) aynı gün koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Abla ve kardeşi bugün koronavirüs tedbirleri çerçevesinde toprağa verildi.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 02.12.2020 Güncelleme Tarihi: 02.12.2020
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Tokat'ta 2 kardeş aynı gün koronavirüsten öldü

'ın Niksar ilçesinde oturan 2 çocuk babası , kasım ayının başlarında yaptırdığı koronavirüs testinin pozitif çıkması sonrası durumu ağırlaşınca Tokat Devlet Hastanesi pandemi bölümünde tedaviye alındı.

Öksel'in kısa süre sonra ilçeye bağlı Yarbaşı köyünde yaşayan ablası, 2 çocuk annesi 'in de koronavirüs test sonucu pozitif çıktı.

Demirel de Erbaa 'nde tedaviye alındı. Yaklaşık 1 aydır koronavirüs tedavisi gören Ahmet Öksel ve 17 gündür tedavi gören Sevinç Demirel dün hayatını kaybetti.


Ahmet Öksel Niksar ilçe merkezinde, ablası Sevinç Demirel ise ilçeye bağlı Yarbaşı köyünde koronavirüs tedbirleri çerçevesinde toprağa verildi.

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