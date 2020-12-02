Manisa’da ehliyetsiz sürücünün 3 yaşındaki Ayşe'nin öldürdüğü kaza kamerada





Kaza anı ise bir iş yerine ait güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (IOS)

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (ANDROID)

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (HUAWEI)