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Manisa’da ehliyetsiz sürücünün 3 yaşındaki Ayşe'nin öldürdüğü kaza kamerada

Salihli ilçesinde, yolun karşısına geçerken aracın çarptığı , hayatını kaybetti. Kaçan yakalanıp tutuklanırken olay anı anbean kameraya yansıdı.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 02.12.2020 Güncelleme Tarihi: 02.12.2020
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Manisa’da ehliyetsiz sürücünün 3 yaşındaki Ayşe'nin öldürdüğü kaza kamerada

, 29 Kasım'da Gaziler Mahallesi 535 Sokak'ta meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan 'a, hızla gelen araç çartı, sürücü kaçtı. Ambulansla Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuk, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.



Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çarpan araç ile sürücünün bulunması için çalışma başlattı.

Ayşe Kaymak'a çarpan aracın 45 RG 301 plakalı ekmek dağıtım aracı, sürücüsünün ise olduğu tespit edildi.

Ehliyetsiz olduğu ortaya çıkan Aktürk, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



Kaza anı ise bir iş yerine ait güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

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