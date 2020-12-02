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Son dakika: Bingöl’de 3.4 büyüklüğünde deprem

Son dakika haberine göre ’de 3.4 büyüklüğünde meydana geldi. En yakın yerleşim yerinin Taşlıçay köyü olduğu deprem ilçe ve kent merkezinden hissedildi.

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 02.12.2020 Güncelleme Tarihi: 02.12.2020
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Son dakika: Bingöl’de 3.4 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 07.25 sıralarında merkez üstü Karlıova ilçesi olan 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin yerin 7 kilometre derinliğinde olduğu belirtildi.

En yakın yerleşim yerinin Taşlıçay köyü olduğu deprem ilçe ve kent merkezinden hissedildi.

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