İzmir'de TCDD Araç Bakım Servis Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Hasan Ali Çakır, 10 gün önce boğaz ağrısı şikayetiyle hastaneye başvurdu. Çakır'a yapılan Covid-19 testi pozitif çıktı. Evinde karantinaya alınan Çakır, durumu ağırlaşınca Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Çakır'ın Denizli'nin Çardak ilçesi Söğüt Mahallesi'nde yaşayan babası emekli işçi Mehmet Çakır'a ise 1 hafta önce, öksürük ve halsizlik şikayetiyle gittiği Denizli Devlet Hastanesi'nde, koronavirüs tanısı konuldu. Evinde tedavi altına alınan 3 çocuk babası Mehmet Çakır da hastalığının ağırlaşması üzerine Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.