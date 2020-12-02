02 Aralık 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Farklı şehirler aynı acı! Baba ve oğlu aynı gün koronavirüsten öldü

Farklı şehirler aynı acı! Baba ve oğlu aynı gün koronavirüsten öldü

'de 87 yaşındaki emekli  ile 'de yaşayan oğlu , yakalandıkları koronavirüs nedeniyle aynı gün yaşamlarını yitirdi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 02.12.2020
ABONE OL
Farklı şehirler aynı acı! Baba ve oğlu aynı gün koronavirüsten öldü

'de TCDD Araç Bakım Servis Müdür Yardımcısı olarak görev yapan , 10 gün önce boğaz ağrısı şikayetiyle hastaneye başvurdu. Çakır'a yapılan Covid-19 testi pozitif çıktı. Evinde karantinaya alınan Çakır, durumu ağırlaşınca Hastanesi'ne kaldırıldı. Çakır'ın 'nin Çardak ilçesi 'nde yaşayan babası emekli işçi 'a ise 1 hafta önce, öksürük ve halsizlik şikayetiyle gittiği 'nde, koronavirüs tanısı konuldu. Evinde tedavi altına alınan 3 çocuk babası Mehmet Çakır da hastalığının ağırlaşması üzerine Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



BABA VE OĞLU AYNI GÜN ÖLDÜ

Farklı şehirlerde koronavirüs tedavisi gören baba-oğuldan Hasan Ali Çakır, 30 Kasım akşamı yaşamını yitirdi. Baba Mehmet Çakır da öldüğünden habersiz olduğu oğlundan 2 saat sonra hayatını kaybetti.



Söğüt Mahallesi'nde yaşayan eski muhtar Altan Yıldız, baba-oğulun ölümünün büyük üzüntü yaşattığını söyleyerek, "Sela okununca Mehmet Çakır'ın hayatını kaybettiğini sanmıştık. Meğer İzmir'deki oğlu Hasan Ali Çakır koronavirüs nedeniyle ölmüş. Oğlundan yarım saat sonra da Mehmet Çakır'ın selası okundu. Baba ve oğlunun ölümü bizi derinden üzdü" dedi. Mehmet ve Hasan Ali Çakır, Denizli'nin Merkezefendi ilçesindeki Çakmak Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA