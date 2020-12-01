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Zonguldak'ta günlük vaka sayısı 800'e ulaştı! Risk haritasında korkutan görüntü

Kış aylarının gelmesiyle Avrupa başta olmak üzere 'de de vaka sayılarında artış yaşanmaya başlandı. Artışın en fazla olduğu illerden biri de oldu. Zonguldak'ta günlük 800'lere ulaşan vaka sayılarının ardından vakası artışı Hayat Eve Sığar () da yansıdı. Kent merkezinin tamamı, HES risk haritasında ‘kırmızı’ renge boyandı.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 01.12.2020 Güncelleme Tarihi: 01.12.2020
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Zonguldak'ta günlük vaka sayısı 800'e ulaştı! Risk haritasında korkutan görüntü

Kent genelinde artan vaka sayılarının günlük 800'lere ulaşmasının ardından yaşanan artış, yansıdı.

Özellikle son 15 günde kentin yoğun olan bölgelerinin neredeyse tamamı 'yüksek risk' anlamına gelen kırmızı renge boyandı. İlçelerde de vaka artışları HES uygulamasında dikkat çekti.

Valiliği ve kaymakamlıklar, artan vaka sayılarının önüne alınan tedbirlerle geçmeye çalışıyor.

İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri de 24 saat çalışarak salgının önüne geçmek için büyük mücadele veriyor. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de kent merkezlerinde halkın maske ve sosyal mesafe kurallarına uymaları için sık sık uyarılarda bulunuyor.

Vatandaşlardan Uğur Kutoğlu, vaka artışı durdurmak için daha fazla tedbir alınması gerektiğini ifade etti. Kutoğlu, şehirlerarası yolcu taşımacılığında da kısıtlama getirilmesi gerektiğini söyleyerek, "Özellikle 'dan gelen vakaları engellemiş olsa bir de 14 gün boyunca kısıtlama yapsalar bence bunu bitirirler. Öyle kısıtlamalarla bu işin düzeleceğini sanmıyorum" diye konuştu.

Kent merkezine bir işi için indiğini ifade eden Aynur Taba ise işi olanın da olmayanın da sokakta gezdiğini ve bunun da salgını artırdığını söyledi.

30 KASIM VAKA TABLOSU

30 Kasım 2020 tablosuna göre, son 24 saatte yapılan 176 bin 656 testten 31 bin 219 vaka, 6 bin 514 hasta tespit edildi. Virüs nedeniyle 188 kişi hayatını kaybederken, 4 bin 485 kişi de iyileşti.

Toplam test sayısı 18 milyon 592 bin 292, toplam hasta sayısı 500 bin 865, toplam vefat sayısı 13 bin 746, toplam ağır hasta sayısı 5 bin 190, toplam iyileşen hasta sayısı 404 bin 727 oldu.

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