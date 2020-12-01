Niğdeli inşaat mühendisi müteahhitliği bıraktı hayvan çiftliği kurdu

İşletmesinde hayvanlara yem üretmek için yem fabrikası ve silolar kurduğunu da belirten Kopan, "İktisat mastırı eğitimimde öğrendiğim çok önemli bir kavram var. Bir işletmenin, bir ülkenin, bir şirketin en önemli değerlerini sıralarken önce işletme sermayesi dersiniz. Sonra, yeriniz varsa, ekipman ve alet dersiniz ama benim için birinci sırada ve en önemlisi olan insan kaynaklarınızdır.