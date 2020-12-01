Akrabasını yaralamıştı! Pompalı tüfekle vurdu

ŞÜPHELİ KISA SÜREDE YAKALANDI, KUZENLERİ DE GÖZALTINA ALINDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri kaçan şüpheli Berkay G.'yi kısa sürede yakalarken, cinayetle ilişkisi olduğu düşünülen kuzenleri Çağatay G. ile Muhammed G.'yi de gözaltına aldı. Hayatını kaybeden Sedat Ergin ile Berkay G.'nin aileleri arasında birçok kez kavga çıktığı, en son Ergin'in, Berkay G.'nin bazı akrabalarını silahla yaraladığı belirlendi.



Ayrıca, taksi şoförlüğü yapan Berkay G.'nin şubat ayında çalıştığı taksi durağında yapılan bir silahlı saldırıda, saldırgan Ulaş A.'yı engellemek isterken bacağına isabet eden kurşunla yaralandığı öğrenildi.