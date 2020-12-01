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Trafik durma noktasına geldi! Kısıtlama öncesi E-5'te yoğunluk

Koronavirüsü tedbirleri kapsamında bu akşamdan itibaren uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesi, karayolunda trafik yoğunluğu oluştu. Yer yer trafik durma noktasına geldi.

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 01.12.2020 Güncelleme Tarihi: 01.12.2020
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Trafik durma noktasına geldi! Kısıtlama öncesi E-5'te yoğunluk

İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasına saatler kala mesai saatinin bitimiyle birlikte vatandaşların trafiğe çıkması yoğunluk oluşturdu.

Trafik durma noktasına geldi! Kısıtlama öncesi E-5te yoğunluk TRAFİK DURMA NOKTASINA GELDİ! KISITLAMA ÖNCESİ E-5'TE YOĞUNLUK

Saat 21.00'den itibaren uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde vatandaşlar mesainin bitimiyle birlikte araçlarıyla trafiğe çıkması, yoğunluğa neden oldu.

Kısıtlamada ceza yemek istemeyen vatandaşlar erken yola çıkarken, E-5 Karayolu'nda trafik yer yer durma noktasına geldi. İBB trafik uygulamasında kent genelinde saat 16.30 itibariyle trafik yoğunluğu yüzde 55'e çıktı.

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