01 Aralık 2020, Salı
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Hatay’da 18 yaşındaki Alev ölü bulundu

Samandağ ilçesinde 18 yaşındaki evinde ölü bulundu. Alev Sapan’ın cansız bedeni ölüm sebebinin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere 'Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 01.12.2020 Güncelleme Tarihi: 01.12.2020
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Hatay’da 18 yaşındaki Alev ölü bulundu

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Kuşalanı Mahallesi'nde meydana gelen olayda, sabah saatlerinde 18 yaşındaki 'ı uyandırmak için odasına giden annesi, kızını yatağında hareketsiz yatarken buldu.

HAYATA VEDA ETTİ

Ailesi 112 Acil Servis ekiplerini arayarak yardım istedi. Eve gelen sağlık ekipleri genç kızın hayatını kaybettiğini belirledi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Alev Sapan'ın cansız bedeni ölüm sebebinin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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