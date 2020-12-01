Hatay’da 18 yaşındaki Alev ölü bulundu
Samandağ ilçesinde 18 yaşındaki Alev Sapan evinde ölü bulundu. Alev Sapan’ın cansız bedeni ölüm sebebinin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere 'Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
YAŞAM İHA
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Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Kuşalanı Mahallesi'nde meydana gelen olayda, sabah saatlerinde 18 yaşındaki Alev Sapan'ı uyandırmak için odasına giden annesi, kızını yatağında hareketsiz yatarken buldu.
HAYATA VEDA ETTİ
Ailesi 112 Acil Servis ekiplerini arayarak yardım istedi. Eve gelen sağlık ekipleri genç kızın hayatını kaybettiğini belirledi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Alev Sapan'ın cansız bedeni ölüm sebebinin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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