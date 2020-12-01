Hatay’da 18 yaşındaki Alev ölü bulundu

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Alev Sapan'ın cansız bedeni ölüm sebebinin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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