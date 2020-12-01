



'VİCDANEN ÇOK RAHATIM'



Cüzdanı teslim ettiği Ghozlan'ın çok mutlu olduğunu dile getiren Karakaş, "Sahibi çok teşekkür etti. Çünkü içinde hemen hemen 20 bin liraya yakın bir para varmış. Buna kim olsa sevinir. Çünkü o parayı ben de düşürmüş, kaybetmiş olabilirdim. O yüzden karşı taraf ne hissetti, acaba o parayı nereden temin etti, borcu var mıydı? Önce bunlar aklıma geldi. Zaten o para da emanetmiş, kendisinin değilmiş. Buna ayrı bir sevindim. İyi ki verdim, iyi ki sahibini buldum. Mutluyum. Vicdanen çok rahatım. Umarım bu davranış herkese örnek olur" diye konuştu.



Cüzdan sahibi Fadi Ghozlan ise Filiz Karakaş'a gösterdiği davranıştan dolayı teşekkür ederek, dükkanında satışını yaptığı parfümlerden hediye etti.