Ankara'da intikam cinayetinde şok gelişme! Bir yıl önceki yaralanma görüntüsü ortaya çıktı

Olay, saat 22.00 sıralarında Ankara'nın Keçiören ilçesi Yayla Mahallesi Şehit Mustafa Erciyes Caddesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre Berkay G., daha önce de bir silahlı yaralama olayından dolayı husumetli olduğu Sedat Ergin'i cadde üzerinde pusu kurarak bekledi.