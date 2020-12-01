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Ankara'da intikam cinayetinde şok gelişme! Bir yıl önceki yaralanma görüntüsü ortaya çıktı

Keçiören ilçesinde daha önce akrabalarını silahla yaralayan kişiden intikam almak isteyen zanlısı, husumetli olduğu kişiyi yol kenarında pusu kurarak tabancayla öldürdü. Zanlının bir yıl önce taksi durağında bir olayda yaralandığı ortaya çıktı.

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Giriş Tarihi: 01.12.2020 Güncelleme Tarihi: 01.12.2020
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Ankara'da intikam cinayetinde şok gelişme! Bir yıl önceki yaralanma görüntüsü ortaya çıktı

Olay, saat 22.00 sıralarında 'nın Keçiören ilçesi Yayla Mahallesi Şehit Mustafa Erciyes Caddesi'nde meydana geldi.

Ankara'da intikam cinayetinde şok gelişme! Bir yıl önceki yaralanma görüntüsü ortaya çıktı ANKARA'DA İNTİKAM CİNAYETİNDE ŞOK GELİŞME! BİR YIL ÖNCEKİ YARALANMA GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

Edinilen bilgilere göre Berkay G., daha önce de bir silahlı yaralama olayından dolayı husumetli olduğu 'i cadde üzerinde pusu kurarak bekledi.

Daha sonra Ergin'i gören Berkay G., yaşanan tartışmanın ardından belindeki tabancayı çıkararak ateş etti.

Saldırganın silahından çıkan mermiler vücuduna isabet eden Sedat Ergin kanlar içerisinde yere yığılırken zanlısı Berkay G. ise olay yerinden kaçtı. Zanlı, polisin çalışmaları sonucu yakalandı.

Keçiören ilçesi Yayla Mahallesi'nde 1 yıl önce bir taksi durağında meydana gelen olayda taksi durağına arkasında sakladığı silah ile gelen Ulaş A. (20), duvara bir el ateş etti.

O sırada durakta bulunan taksi şoförü Berkay G., Ulaş A.'yı engellemeye çalışırken çıkan arbedede silahın tekrar ateş almasıyla bacağından yaralandı. Yaşanan arbede güvenlik kamerasına yansıdı. Berkay G.'nin gece yaşanan cinayet olayının zanlısı olduğu ortaya çıktı.

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