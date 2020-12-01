Manisa’da sanayinin 'Aylin ablası' yılda 1 milyon 300 bin şişe üretiyor

Çünkü kadınlar tüm iş kollarında başarı sağlayabilir. Bunu biz yapabiliyorsak, tüm kadınlar da yapabilir" diye konuştu.

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