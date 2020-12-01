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İstanbul'a kar yağacak mı? İstanbul'a kar ne zaman yağacak? A Haber canlı yayınında özel açıklamalar

Kar Balkanlar’dan yurda giriş yaptı. , ve ’da kar yağışı etkili oldu. 'un yanı başında kar yağışı etkili olurken, vatandaşlar İstanbul’a kar yağacak mı? sorusuna yanıt aramaya başladı. Öğretim Üyesi Prof. Dr. A Haber canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu.

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 01.12.2020 Güncelleme Tarihi: 01.12.2020
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İstanbul'a kar yağacak mı? İstanbul'a kar ne zaman yağacak? A Haber canlı yayınında özel açıklamalar

Balkanlar'dan gelen soğuk ve yağışlı havanın etkili olmaya başlarken, , ve 'da kar yağışı başladı.

Bulgaristan'a geçmeye çalışan tır sürücüleri hazırlıksız yakalanırken, bazı sürücüler zincir takarak yoluna devam etti. Bölgede kar küreme araçları da çalışma yaptı.

Kırklareli'de Dereköy ile Demirköy ve Kofçaz ilçeleri karla kaplandı. ile karayolları ekipleri ulaşımın aksamaması için teyakkuza geçti.

Kar yağışı gece saatlerinde Tekirdağ'da etkisini gösterdi. ��lçe merkezinde hava sıcaklığı sıfırın altında -4 derece civarında seyreti.

İSTANBUL'A KAR YAĞACAK MI?

Türkiye soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girdi. Peki önümüzdeki günlerde 'da kar yağışı görülebilir mi? Öğretim Üyesi Prof. Dr. A Haber canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu.

Sırdaş'ın açıklamalarından derlenenler:

Açıkçası İstanbul'da kar yağışı beklemiyoruz. Fakat yine soğuklarla birlikte dikkatli olmamız gerekiyor. Havanın soğumasıyla birlikte gündüz ve gece sıcaklıkları arasındaki farklardan dolayı yollarda buzlanmaya dikkat. Yarından sonra kar yağışı ve yağmur yurdu terk edecek. Gelecek haftaya kadar gözükmeyecek. Kar yağışı bu aylarda aslında bizim su kaynakları besleyici olması nedeniyle beklediğimiz yağış.

Su kaynaklarımızdaki azalmayı dile getirmiştik. Kış aylarında yağış almamız gerekiyor. Aralık ayında bir miktar Ocak ayında bir miktar Şubat ayında daha yüksek yağış bekliyorum.

METEOROLOJİ'DEN UYARILAR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, , ve Doğu Anadolu'nun batısı ile Muğla, , Düzce, Zonguldak, , Niğde, ve Sivas çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Tunceli, Erzincan ve Bingöl'ün yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Kuzeybatı kesimlerde 2 ila 5 derece azalarak mevsim normallerinin altına düşeceği, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güneyli yönlerden, Doğu Akdeniz ile kuzeybatı kesimlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın kuzey ve batısı ile kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Marmara'nın kuzey ve batısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 9°C
Çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ANKARA °C, 9°C
Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA °C, 18°C
Çok bulutlu ve sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 13°C
Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı

TRABZON °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu

ERZURUM °C, 4°C
Çok bulutlu

DİYARBAKIR °C, 13°C
Çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı yağmurlu

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