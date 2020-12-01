Sırdaş'ın açıklamalarından derlenenler:

Açıkçası İstanbul'da kar yağışı beklemiyoruz. Fakat yine soğuklarla birlikte dikkatli olmamız gerekiyor. Havanın soğumasıyla birlikte gündüz ve gece sıcaklıkları arasındaki farklardan dolayı yollarda buzlanmaya dikkat. Yarından sonra kar yağışı ve yağmur yurdu terk edecek. Gelecek haftaya kadar gözükmeyecek. Kar yağışı bu aylarda aslında bizim su kaynakları besleyici olması nedeniyle beklediğimiz yağış.

Su kaynaklarımızdaki azalmayı dile getirmiştik. Kış aylarında yağış almamız gerekiyor. Aralık ayında bir miktar Ocak ayında bir miktar Şubat ayında daha yüksek yağış bekliyorum.