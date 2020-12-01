01 Aralık 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Koronavirüs belirtisi kaç günde gösterir? Dikkat! Kovid-19'un en erken belirtisi keşfedildi

Koronavirüs belirtisi kaç günde gösterir? Dikkat! Kovid-19'un en erken belirtisi keşfedildi

? Dünyada milyonlarca vakaya ulaşan koronavirüsle ilgili önemli bulgular keşfedilmeye devam ediyor. Mutasyona uğrayarak hem yayılma hızını artıran hem de kişiden kişiye değişen belirtiler gösteren Kovid-19'un en erken belirtisi bilim insanları tarafından bulundu.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 01.12.2020
ABONE OL
Koronavirüs belirtisi kaç günde gösterir? Dikkat! Kovid-19'un en erken belirtisi keşfedildi

TAT VE KOKU KAYBININ HABERCİSİ

İspanya'da yer alan Barcelona Üniversitesi'nden bilim insanları tarafından yeni bir çalışmada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalarının yaklaşık yüzde 70'inin yaygın semptomlar ortaya çıkmadan önce burun kurunluğundan etkilendiğini ortaya koydu. Araştırmada, burun kuruluğunun en erken Kovid-19 semptomu olabileceği belirtilirken, tat ve koku kaybının habercisi olduğu aktarıldı.

Koronavirüs belirtisi kaç günde gösterir? Dikkat! Kovid-19'un en erken belirtisi keşfedildi

Çalışma kapsamında araştırmacılar, 35 Covid-19 hastası ile birlikte onlarla yaş ve cinsiyet açısından odenk bir kontrol grubunu değerlendirdirdi. Sonuçlarda hastaların yüzde 68'inden fazlasının, burunla ilgili en az bir semptom yaşadığı görüldü. Bununla birlikte corona virüs hastalarının diğerlerine göre "burunda garip bir his" ve "aşırı kuruluk" gibi semptomları kontrol grubuna kıyasla daha sık yaşadığı aktarıldı.

Koronavirüs belirtisi kaç günde gösterir? Dikkat! Kovid-19'un en erken belirtisi keşfedildi
Araştırmayı yöneten Doktor Jordi Navarra ve ekibi bulgularına dayanarak şimdiye kadar göz ardı edilen bir başka Covid-19 semptomu keşfetmiş olabileceklerini söyledi. Jordi, ayrıca hastaların yüzde 52’sinin sürekli burnunu yıkamış gibi hissettiğini, kontrol grubunda aynı hissi yaşadığını söyleyenlerin oranın ise yüzde 3 olduğunu ifade etti.
Koronavirüs belirtisi kaç günde gösterir? Dikkat! Kovid-19'un en erken belirtisi keşfedildi

ORTALAMA 12 GÜN SÜRÜYOR

Burun semptomlarının Covid-19'un yaygın olarak görülen ateş ve kuru ösürük gibi belirtilerinden önce veya onlarla birlikte ortaya çıktığı ve ortalama 12 gün sürdüğü kaydedildi.

Koronavirüs belirtisi kaç günde gösterir? Dikkat! Kovid-19'un en erken belirtisi keşfedildi

NTV'nin haberine göre; Diğer taraftan bilim insanları, burunda hissedilen söz konusu belirtilerin, ağırlıklı olarak anozmi (tat kaybı) ve hipozmi (koku kaybı) ile birlikte görüldüğünü açıkladı. Covid-19'un temel semptomlarından ikisi olarak kabul edilen tat ve koku kaybının çalışmaya katılanların yüzde 80'inde görüldüğü açıklandı.

Koronavirüs belirtisi kaç günde gösterir? Dikkat! Kovid-19'un en erken belirtisi keşfedildi

ERKEN TEŞHİSİ KOLAYLAŞTIRABİLİR

Çalışmanın yazarları,"Nazal semptomların varlığı ve bunların erken ortaya çıkması, Covid-19'un erken teşhisini potansiyel olarak kolaylaştırabilir" ifadelerini kullanarak, erkkn burun semptomlarına ilişkin araştırmacıların genişletilmesini istedi.

Koronavirüs belirtisi kaç günde gösterir? Dikkat! Kovid-19'un en erken belirtisi keşfedildi

kORONAVİRÜS BURNU NASIL ETKİLİYOR?

Corona virüs vücuda tipik olarak burun veya ağız yoluyla, bazen de gözlerden giriyor. Solunum yollarını hedef alan corona virüs akciğer, burun ve boğazdaki hücreleri istila ederek çoğalıyor.

Virüs hücrelere tutunmak için ACE-2 reseptörlerini kullanıyor. ACE2 reseptörleri ise akciğerlerde, böbreklerde, kalpte, bağırsakta ve epitel hücrelerinde yaygın olarak buunuyor. Burunun nmeli kalmasını sağlayan mukoza hücreleri ise birüsün çoğalması için oldukça bir uygun ortam sağlıyor. Araştırmacılar, virüsün mukozayı istila etmesinin kuruluğa ve burunda tuhaf hislere neden olabiliceğini belirtiyor.

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (IOS)

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (ANDROID)

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (HUAWEI)

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA