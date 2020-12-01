Koronavirüs belirtisi kaç günde gösterir? Dikkat! Kovid-19'un en erken belirtisi keşfedildi
Koronavirüs belirtisi kaç günde gösterir? Dünyada milyonlarca vakaya ulaşan koronavirüsle ilgili önemli bulgular keşfedilmeye devam ediyor. Mutasyona uğrayarak hem yayılma hızını artıran hem de kişiden kişiye değişen belirtiler gösteren Kovid-19'un en erken belirtisi bilim insanları tarafından bulundu.
TAT VE KOKU KAYBININ HABERCİSİ
İspanya'da yer alan Barcelona Üniversitesi'nden bilim insanları tarafından yeni bir çalışmada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalarının yaklaşık yüzde 70'inin yaygın semptomlar ortaya çıkmadan önce burun kurunluğundan etkilendiğini ortaya koydu. Araştırmada, burun kuruluğunun en erken Kovid-19 semptomu olabileceği belirtilirken, tat ve koku kaybının habercisi olduğu aktarıldı.
Çalışma kapsamında araştırmacılar, 35 Covid-19 hastası ile birlikte onlarla yaş ve cinsiyet açısından odenk bir kontrol grubunu değerlendirdirdi. Sonuçlarda hastaların yüzde 68'inden fazlasının, burunla ilgili en az bir semptom yaşadığı görüldü. Bununla birlikte corona virüs hastalarının diğerlerine göre "burunda garip bir his" ve "aşırı kuruluk" gibi semptomları kontrol grubuna kıyasla daha sık yaşadığı aktarıldı.
ORTALAMA 12 GÜN SÜRÜYOR
Burun semptomlarının Covid-19'un yaygın olarak görülen ateş ve kuru ösürük gibi belirtilerinden önce veya onlarla birlikte ortaya çıktığı ve ortalama 12 gün sürdüğü kaydedildi.
NTV'nin haberine göre; Diğer taraftan bilim insanları, burunda hissedilen söz konusu belirtilerin, ağırlıklı olarak anozmi (tat kaybı) ve hipozmi (koku kaybı) ile birlikte görüldüğünü açıkladı. Covid-19'un temel semptomlarından ikisi olarak kabul edilen tat ve koku kaybının çalışmaya katılanların yüzde 80'inde görüldüğü açıklandı.
ERKEN TEŞHİSİ KOLAYLAŞTIRABİLİR
Çalışmanın yazarları,"Nazal semptomların varlığı ve bunların erken ortaya çıkması, Covid-19'un erken teşhisini potansiyel olarak kolaylaştırabilir" ifadelerini kullanarak, erkkn burun semptomlarına ilişkin araştırmacıların genişletilmesini istedi.
kORONAVİRÜS BURNU NASIL ETKİLİYOR?
Corona virüs vücuda tipik olarak burun veya ağız yoluyla, bazen de gözlerden giriyor. Solunum yollarını hedef alan corona virüs akciğer, burun ve boğazdaki hücreleri istila ederek çoğalıyor.
Virüs hücrelere tutunmak için ACE-2 reseptörlerini kullanıyor. ACE2 reseptörleri ise akciğerlerde, böbreklerde, kalpte, bağırsakta ve epitel hücrelerinde yaygın olarak buunuyor. Burunun nmeli kalmasını sağlayan mukoza hücreleri ise birüsün çoğalması için oldukça bir uygun ortam sağlıyor. Araştırmacılar, virüsün mukozayı istila etmesinin kuruluğa ve burunda tuhaf hislere neden olabiliceğini belirtiyor.
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