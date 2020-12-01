Antalya’da kayınpederini baklavayla zehirleyen damat daha önce de eşini zehirlemiş





10 GRAM ZEHİRLİ KİMYASALLA YAKALANDI

Yapılan ilk tetkikler sonucu zehirlendiği ortaya çıkan Metin Kabakçı, yoğun bakımda tedaviye alındı. Polis ekipleri, evdekilerin ifadelerini alarak, olayla ilgili soruşturma başlattı. Eve gelen 2 kişiden şüphelenen ve ifadeler üzerine Feridun Alkan'ın peşine düşen Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ekipleri, zehirli baklavayı şüphelinin yolladığını belirledi. Eve sosyal hizmetler görevlisi gibi gelip, baklavayı ikram eden şüpheliler O.G. ve M.E. ile üzerinde 10 gram zehirli kimyasalla yakalanan Feridun Alkan, gözaltına alındı. Alkan ve O.G. tutuklanırken, M.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



'BAKLAVA GETİRDİK DEDİLER'

Cuma günü saat 17.00 sıralarında bir kadının kendisini aradığını ve sosyal hizmetlerden geleceklerini söylediğini ifade eden Metin Kabakçı, "'Sizinle ve kızınızla görüşeceğiz' dediler. Ben de 'Buyrun gelin' dedim. Arabayla geldiler. Arabadan bir kadın ile bir erkek inerek eve geldi. Baklagillerden oluşan bir poşet getirdiler. 'Bu belediyenin yolladığı, biz de baklava getirdik' dediler. 'Baklavayı gelirken biz de yedik, çok güzel, siz de yiyin' dediler. O esnada gelen kadın biraz salonda oturduktan sonra kızımla balkonda konuşmaya çıktı. Gelen erkek de benimle sohbet etmeye başladı" dedi.