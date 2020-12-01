'SIRA NE ZAMAN BİZE GELECEK BİLMİYORUZ'

Selver Kuşçu Ünal ile yıllarca birlikte çalışan hemşire İsmihan Uçar, Selver hemşirenin sevgi dolu bir kişi olduğunu belirtti. Herkesin koronavirüsle ilgili alınan tedbirlere uyması için çağrıda bulunan Uçar, şunları söyledi:

''Selver Hanım ile omuz omuza çalıştık. Çok iyi, sevgi dolu bir arkadaşımızdı. Çok merhametliydi. Hastalara elinden geldiğince yardımcı olan bir insandı.