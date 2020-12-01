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Çorum’da 108 kiloluk yayın balığı kilosu 50 liradan satışta

Kızılırmak Nehri üzerindeki 'nde 2,5 metre uzunluğunda 108 kilo ağırlığında yakalandı. Balık kilosu 50 liradan satışa çıkarıldı.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 01.12.2020 Güncelleme Tarihi: 01.12.2020
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Çorum’da 108 kiloluk yayın balığı kilosu 50 liradan satışta

Kentte, Kızılırmak Nehri'ndeki 'nde ava çıkan balıkçıların ağına dev takıldı.

TAM 108 KİLO

Tekne ile açıldıkları gölde attıkları ağı çeken balıkçılar, 2,5 metre boyunda, 108 kilogram ağırlığında yayın balığını yakaladı. Güçlükle tekneye alınan balık, tezgahta satışa çıkarıldı.

Dev balığı görenler, cep telefonu kamerasıyla fotoğrafını çekti.

KİLOSU 50 TL'DEN SATIŞA ÇIKARILDI

Balıkçı Mahmut Karslıoğlu, dev yayın balığının ağlarına takıldığını belirterek, "Karaya çekmek için önce çok uğraştık.

Gücümüz yetmediği için traktör devreye soktuk. Balığı satışa çıkardık. Çok sayıda müşterimiz sipariş verdi" dedi.

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