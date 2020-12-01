01 Aralık 2020, Salı
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40 bin TL’lik dövüş horozunu böyle çaldılar

’de iki hırsız ellerinde fenerle girdikleri kümesten değeri 40 bin TL olan dövüş horozunu çalarak kayıplara karıştı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 01.12.2020
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40 bin TL’lik dövüş horozunu böyle çaldılar

Melikgazi ilçesi Mimarsinan kasabasında meydana gelen olayda bahçeye giren iki hırsız güvenlik kameralarından habersiz çalacak bir şeyler aradı.

Ellerindeki fenerleri de kullanan hırsızlar kümesteki değeri 40 bin TL olan dövüş horozuna gözlerini kestirdi.

Hırsızlar kümesin kapısını açtıktan sonra dövüş horozunu alarak kayıplara karıştı.

Dövüş horozunun sahibi Faruk Yıldız, güvenlik kamera görüntülerinin polis ekiplerine teslim edildiğini belirterek, hırsızları gören veya tanıyanların polis ekiplerine haber vermelerini istedi.

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