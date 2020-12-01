15 yıl önce İstanbul'da işlenen cinayetle ilgili bir kişi gözaltına alındı

Kağıthane'de 15 yıl önce 2 çocuk annesi Mualla Irmak'ın (42) ağzı bantlanarak ve 23 kere bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin bir kişi gözaltına alındı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Mualla Irmak'ın, 24 Mart 2005'te Çağlayan Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi Cami Sokak'taki jinekolog kliniğinde sekreter olarak çalışırken 23 kere bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin dosyayı yeniden ele aldı.

SKANDAL OLAYLA İLGİLİ GÖZALTI

Çalışma kapsamında polis, cinayetin faili olduğu gerekçesiyle hüküm giyen ve Silivri Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Serkan Güvenç'in (36) olay anında yanında bir kişinin olduğunu belirledi.

Dosyada ifadeleri bulunan 3 kişinin, bölgedeki yabancı uyruklu şahıslardan bahsetmesi üzerine araştırmalarını bu yönde sürdüren ekipler, cinayetin işlendiği tarihte o bölgede tornacı olarak çalışan Irak uyruklu Muhammed Kemal Majid B.'yi (38), Beyoğlu'nda gözaltına aldı.

Yapılan araştırmada, maktul Mualla Irmak'ın ağzının kapatıldığı banttaki parmak izinin Muhammed Kemal Majid B.'ye ait olduğu tespit edildi.

Şüpheli B. ifadesinde, çağırması üzerine sanık Serkan Güvenç'le jinekolog kliniğine gittiğini, Güvenç'in maktulle odaya girdiğini, bağırma sesi duyduktan sonra kendisinin odaya geçtiğini anlattı.

"SEN DE BİRKAÇ KERE BIÇAKLA"

Güvenç'in "Sen de birkaç kere bıçakla." demesi üzerine, ağzı bantlanmış ve bıçaklanmış olan maktulü kendisinin de iki, üç kere bıçakladığını belirten B., daha sonra Güvenç ile kliniği temizlediklerini ve dışarı çıktıklarını ifade etti.

"Ruhsatsız silah taşıma" ve "evrakta sahtecilik" suçlarından da suç kaydı bulunan şüpheli B., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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