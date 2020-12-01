Bebeğine alkol içirip fotoğrafları paylaştı! Kan donduran detaylar





ANNENİN YUMURTALIKLARINI SATTIĞI İDDİA EDİLDİ

Müşteki baba Burak B.'nin zaman içerisinde şüpheli olan annenin kendisini sadece evlat sahibi olmak için kullandığını fark ettiğinin belirtildiği dilekçede, annenin para kazanmak amacıyla düzenli olarak yumurtalıklarını sattığı iddia edildi. Savcılığa sunulan dilekçede bunu yapmasının nedeninin borçları olduğunu söyleyen anne Figen Ü.'nün, müşteki babanın borçları ödemesine karşın bunu yapmaya devam ettiği öne sürüldü.