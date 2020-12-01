Afyonkarahisar'da okul bahçesindeki kümesten sağlanan yumurtalar öğrencilere burs oldu

'ÇALIŞMAYA DESTEK OLUNMASI GEREKİR'

Kümeste incelemede bulunan ve yem desteği sağlayan Sandıklı Ziraat Odası Başkanı Fatma Toptaş da şöyle dedi:

"Barbaros Okulu'muzun müdür ve öğretmenlerimiz ilk başta küçük bir proje ile başlamış. Daha sonra çok büyük bir çalışma haline dönüşmüş. Bu proje ile öğretmenlerimizin öğrencilerimize burs desteği sağlamaları çok güzel bir şey. Öğretmenlerimiz kendileri de özverili bir biçimde ciddi anlamda emek sarf etmiş. Yalnız gördüğümüz üzere ve öğretmenlerimizin de bahsettiğine göre tavuklar da çoğalınca yem sıkıntısı başlamış. Ben kendi şahsım adına desteğimi sağladım. Belediye Başkanımız destek olmuş. İlçemizin ileri gelenleri olmak üzere herkesten bu desteği bekliyoruz."

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