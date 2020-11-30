30 Kasım 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Son 10 yılın en düşük seviyesinde! Ömerli Barajı'nda su seviyesi yüzde 28'e geriledi

Son 10 yılın en düşük seviyesinde! Ömerli Barajı'nda su seviyesi yüzde 28'e geriledi

'a içme suyu sağlayan barajlar alarm vermeye devam ediyor. ’nın önemli içme su kaynaklarından Ömerli Barajı’nda son 10 yılın en düşük seviyesine ulaşarak yüzde 28 oranı geriledi. kuruyan Emirli bölgesi havadan görüntülendi.

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 30.11.2020 Güncelleme Tarihi: 30.11.2020
ABONE OL
Son 10 yılın en düşük seviyesinde! Ömerli Barajı'nda su seviyesi yüzde 28'e geriledi

Kurak geçen yaz aylarının ardından beklenen sonbahar yağmurlarının gelmemesi nedeniyle barajlardaki su seviyesi hızla azalıyor.

Son 10 yılın en düşük seviyesinde! Ömerli Barajı'nda su seviyesi yüzde 28'e geriledi SON 10 YILIN EN DÜŞÜK SEVİYESİNDE! ÖMERLİ BARAJI'NDA SU SEVİYESİ YÜZDE 28'E GERİLEDİ

'un barajlarındaki doluluk seviyesi son yılların en düşük seviyesine ulaştı. 'nın önemli içme su kaynaklarından Ömerli Barajı'nda son 10 yılın en düşük seviyesine ulaşarak yüzde 28 oranı geriledi.

Barajın Emirli bölgesi ise tamamen kurudu. Emirli bölgesinin 6 ay önceki durumu ile son halinin görüntüsü işler acısı durumu gözler önüne serdi.

İstanbul barajlarında korkutan görüntü: İki tanesi devre dışı kaldı |Video İSTANBUL BARAJLARINDA KORKUTAN GÖRÜNTÜ: İKİ TANESİ DEVRE DIŞI KALDI |VİDEO

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA