Nescafe BMW 118i, iPhone 11 çekilişi ne zaman yapılacak? Nescafe promosyonlu ürünlerinde bulunan şifreleri göndererek çekilişe katılan vatandaşlar çekiliş sonuçlarını heyecanla bekliyor. BMW 118i, iPhone 11 hediyelerini kazanmak isteyen vatandaşlar, paketlerdeki şifreleri göndererek çekilişe katılım gerçekleştirdiler. Nescafe tarafından yapılan duyuruda, çekilişe dair tüm detaylar açıklandı. Peki, Nescafe çekiliş sonuçları 2020 ne zaman açıklanacak? BMW 118i, iPhone 11 kazananları açıklandı mı? İşte merak edilenler...

2020 NESCAFE ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

Çekilişler 4 aylık dönem için ayrı ayrı olmak üzere sırasıyla 27 Ekim - 27 Kasım 2020, 28 Aralık 2020 ve 28 Ocak 2021 tarihlerinde saat 11.00'da ve tüm katılımlar üzerinden yapılacak 5. Dönem için 28 Ocak 2021 saat 13:00'da gerçekleştirilecek.

Kazanan talihliler 5 dönem için ayrı ayrı olmak üzere sırayla 02 Kasım 2020, 03 Aralık 2020, 04 Ocak 2021, 04 Şubat 2021 tarihlerinde Takvim Gazetesi'nde duyurulacak.