MERDİVEN ALTI KOLONYA NASIL ANLAŞACAK?

Bileşeni etil alkol, su ve esans olan gerçek kolonyanın, metil alkol katılarak merdiven altında üretildiğinin anlaşılabileceğini söyleyen Prof. Dr. Özyaral, ipuçlarını şu sözlerle anlattı:

"Eğer bu kolonya etil alkolle değil, metil alkol katılarak merdiven altında üretildiyse bunu hissetmediğiniz gibi bir solvent kokusu alırsınız. Kötü bir kokudur. Onu bastırmak için de esansı artırırlar. Farklı kokularla bu kötü kokuyu bastırmaya çalışırlar ve akışkanlığı değişir. Kolonyanın kendine has rengi ve akışkanlığı vardır. Su oranı nettir. Bunu satın alanın algılayabilmesi çok zor. Yüzde 50 yüzde 50 oranına getirebiliyorlar. Normalde iyi ve kaliteli bir ürünün derecesiyle anlıyoruz. Etil alkol olmadığı takdirde yapılan ürünlerin tamamında sahte kavramı yani merdiven altı durumu söz konusudur. Elinize sürdüğünüzde normalde kolonya uçar ve hiçbir gerginlik yaratmaz ama metil alkolden üretilmiş bir kolonyayı elinize sürerseniz elde gerginlik yaratır. Beyazlıklar oluşturur ve bunu hissedersiniz."