Muğla'da kaçakçılık ve tefecilik operasyonu: 9 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile grup amirlikleri ekipleri, gümrük kaçağı ürünler sattıkları belirlenen şüphelilerle tefecilere yönelik çalışma başlattı. Tespit edilen adreslere düzenlenen operasyonda 9 zanlı gözaltına alındı.

NELER ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda gümrük kaçağı sigara, makaron, kıyılmış tütün, sigara sarma kağıdı, elektronik sigara, çay, şarj aleti, telefon aksesuarları, elektronik eşya, 2 dedektör, 43 sahte reçete, 41 noter kağıdı, 503 sentetik ecza, sahte para, borç senetleri, sahte çek, sahte kimlik, 33 müşteriye ait nüfus cüzdanı, 3 ruhsatsız tabanca, 388 mermi ve suçtan elde edildiği değerlendirilen yüklü miktarda para ele geçirildi.

TUTUKLANDILAR

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 9 zanlıdan 2'si sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 7'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (IOS)

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (ANDROID)

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (HUAWEI)