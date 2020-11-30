Müge Anlı otostop çekerek kaybolan 14 yaşındaki Eyüp’ü buldu!

Tır şoförünün açıklamalarını samimi bulmayan Eyüp'ün babası ise, ben de uzun yol şoförüyüm. Kimseyi arabama almam. Bir çocuğu hiç almam, oğluma telefon vermiş bir şey olursa bana bu telefondan ulaş, ara beni demiş. Üç gün boyunca oğlum yanında kaldı. İyi niyetle bunları yaptığını düşünmek istiyorum ama ne olursa olsun bir çocuğu üç gün boyunca yanımda gezdirmezdim diyerek şikâyetçi olacağını söyledi.

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