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Hatay’da 3 gün önce testi pozitif çıkan sağlık çalışanı Ferdane kalp krizinden öldü

’da 3 gün önce koronavirüs testi pozitif çıkan 2 çocuk annesi 40 yaşındaki sağlık çalışanı  geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 30.11.2020 Güncelleme Tarihi: 30.11.2020
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Hatay’da 3 gün önce testi pozitif çıkan sağlık çalışanı Ferdane kalp krizinden öldü

Hatay Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneler Başkanlığı'nda idari personel olarak görev yapan Ferdane Bilgin'in koronavirüs testi 27 Kasım'da pozitif çıktı. Evli ve 2 çocuk annesi Bilgin, dün akşam kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti.

HATAY İL SAĞLIK MÜDÜRÜ AÇIKLAMA YAPTI

Hatay İl Sağlık Müdürü Dr. Mustafa Hambolat, konu ile ilgili sosyal medyada yaptığı paylaşımda, "Hatay İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Başkanlığı personellerimizden Ferdane Bilgin, hakkın rahmetine kavuşmuştur. Merhumeye Allah'tan rahmet, sevenlerine, ailesine ve sağlık camiamıza baş sağlığı diliyorum" ifadelerine yer verdi. Bilgin'in cenazesi bugün toprağa verilecek.

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