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Başhekimden sahile akın eden vatandaşlara sert tepki: Hakkımızı helal etmiyorum

Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Süleyman Türedi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda vatandaşların sahillere akın etmesine tepki gösterdi. Türedi, "Biz insanımıza yoğun bakım yeri bulmak için kafa patlatırken, elimizdeki tüm imkanları, tüm eforumuzu harcarken sahil kenarında yürüyüş yapan sağlığına çok düşkün insanları gördükçe hakkımızı hiçbirine helal etmiyorum" dedi.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 30.11.2020 Güncelleme Tarihi: 30.11.2020
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Başhekimden sahile akın eden vatandaşlara sert tepki: Hakkımızı helal etmiyorum

Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Süleyman Türedi, sosyal paylaşım sitesindeki hesabından koronavirüs tedbirlerine uymayanlarla ilgili mesaj yayımladı.

Başhekimden sahile akın eden vatandaşlara sert tepki: Hakkımızı helal etmiyorum

Özellikle sokağa çıkma kısıtlamasının ardından vatandaşların sahillere akın ettiğini belirterek, uyarıların bazı kişiler tarafından dikkate almadığına değinen Prof. Dr. Türedi, şunları söyledi:

Başhekimden sahile akın eden vatandaşlara sert tepki: Hakkımızı helal etmiyorum

"Çoluğunu, çocuğunu, eşini, dostunu, annesini, babasını düşünen varsa; azıcık insafı ve vicdanı olan varsa evinde kalır ve çok gerekli olmadıkça evinden çıkmaz.

Başhekimden sahile akın eden vatandaşlara sert tepki: Hakkımızı helal etmiyorum

Biz insanımıza yoğun bakım yeri bulmak için kafa patlatırken, elimizdeki tüm imkanları, tüm eforumuzu harcarken sahil kenarında yürüyüş yapan sağlığına çok düşkün !!! İnsanları gördükçe hakkımızı hiçbirine helal etmiyorum.

Başhekimden sahile akın eden vatandaşlara sert tepki: Hakkımızı helal etmiyorum

Servisler ve yoğun bakımlar dolu, ne umuyorsunuz mucize mi? Öyle bir yeteneğimiz yok, sadece insanız. Ayıptır, günahtır. Sağlıkçı ya acımadığınızı biliyoruz da bari kendinize acıyın."

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