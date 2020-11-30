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Sokak kısıtlamasında ceza yedi polisi böyle tehdit etti: Ben de boş adam değilim

'nın İnegöl ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edip, polis ekiplerini, "Ben de boş adam değilim. Bu cezayı bozdururum" diyerek, tehdit eden Arif A.'ya (46) 3 bin 185 TL cezai işlem uygulandı.

YAŞAM A Haber
Giriş Tarihi: 30.11.2020
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Sokak kısıtlamasında ceza yedi polisi böyle tehdit etti: Ben de boş adam değilim

Bursa'da, koronavirüsle mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında, İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri cadde ve meydanlarda kontrol noktaları kurdu.

Sokak kısıtlamasında ceza yedi polisi böyle tehdit etti: Ben de boş adam değilim

"BEN DE BOŞ ADAM DEĞİLİM"

İlçe merkezinde uygulama yapan ekipler, sokakta yürüyen Arif A.'yı durdurarak sokağa çıkma kısıtlamasını hatırlattı. Kimlik kontrolü yapılarak, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden hakkında 3 bin 185 TL cezai işlem uygulanan Arif A., "Ben de boş adam değilim. Bu cezayı bozdururum" diyerek, polis ekiplerini tehdit etti.

Sokak kısıtlamasında ceza yedi polisi böyle tehdit etti: Ben de boş adam değilim

Arif A., ceza kesilmesinin ardından evine gönderildi.

Sokak kısıtlamasında ceza yedi polisi böyle tehdit etti: Ben de boş adam değilim

İlçe merkezinde uygulama yapan ekipler sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 6 kişiye toplam 19 bin TL cezai işlem uyguladı.

Sokak kısıtlamasında ceza yedi polisi böyle tehdit etti: Ben de boş adam değilim

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