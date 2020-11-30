Trabzon'da ilginç uygulama

Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nce otobüs duraklarına yerleştirilen yapay zekâ tabanlı dijital ekran, maskesi olmayan vatandaşları tespit ederek, yazılı uyarı veriyor. Kimi uyarıyı dikkate alıp maskesini takarken kimi de bu anları selfie çekerek ölümsüzleştiriyor. Detayları A Haber Muhabiri Ahmet Çağlar Yıldırım aktardı.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında maske takma konusunda farkındalık yaratıyor. Çalışma kapsamında büyükşehir belediyesine ait otobüs duraklarına yerleştirilen yapay zekâ tabanlı dijital ekran, maskesi olmayan vatandaşları tespit ederek, yazılı uyarı veriyor.

Düzenekle durakta beklerken maske takmayan vatandaşların yüzü, özel yazılım sayesinde koronavirüs imgesine dönüşüyor. Durakta bekleyen vatandaşlar, 'Koronavirüsten korunmak için hemen maske tak' uyarısıyla hemen maskelerini takıyor.

Dijital ekranda yüzlerinin virüs imgesine dönüştüğünü gören bazı yolcular ise saçını tararken, kimileri ise bu anları cep telefonları kameralarıyla selfie çekerek ölümsüzleştiriyor.

'ETKİLİ UYGULAMA OLDU'



Düzenekle, maske takma konusunda daha bilinçli davranmaları gerektiğini anladıklarını dile getiren vatandaşlar, örnek çalışması için Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu ve ekibine teşekkür etti.

Başkan Zorluoğlu da hayata geçirilen örnek çalışma ile ilgili, "Yapay zekâ tabanlı dijital ekranlarımız, çok etkili bir uygulama oldu. Koronavirüsün yeniden etkisini artırdığı ve yeni tedbirlerin alındığı bugünlerde, vatandaşımızın maske konusunda duyarlılığını artırmak amacıyla böyle bir çalışma yürüttük.

Koronavirüs salgını ile mücadele noktasında Sayın Cumhurbaşkanımızın çizdiği çerçeve içerisinde tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" dedi.