15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafikte son durum
15 Temmuz Şehitler Köprüsü Edirne yönünde haftanın ilk iş günü trafik yoğunluğu oluştu. Bağlantı yollarında da yoğunluk gözlenirken, trafik zaman zaman durma noktasına geldi.
YAŞAM DHA
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Sokağa çıkma yasağının ardından haftanın ilk iş gününde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu'dan Avrupa'ya geçiş istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.
Sokağa çıkma yasağının ardından haftanın ilk iş gününde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu'dan Avrupa'ya geçiş istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.
Trafik zaman zaman durma noktasına gelirken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi trafik haritasında saat 07.44 itibariyle yüzde 31 oldu.
A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (IOS)
A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (ANDROID)