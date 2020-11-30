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15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafikte son durum

Edirne yönünde haftanın trafik yoğunluğu oluştu. Bağlantı yollarında da yoğunluk gözlenirken, trafik zaman zaman durma noktasına geldi.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 30.11.2020 Güncelleme Tarihi: 30.11.2020
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15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafikte son durum

Sokağa çıkma yasağının ardından haftanın ilk iş gününde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu'dan Avrupa'ya geçiş istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.



Trafik zaman zaman durma noktasına gelirken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi trafik haritasında saat 07.44 itibariyle yüzde 31 oldu.

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