Markette görevli Ercan T. (42) ise elindeki paspas ile cam bölmenin arkasından soyguncuya müdahale etmeye çalıştı ancak başarılı olamadı. Ercan T.'nin market rafından alıp, attığı turşu kavanozu, gaspçının başına isabet etti. Başından yaralanan gaspçı, marketten çıkarak sokakta izini kaybettirdi.

Korkarak şoka giren kasiyer Nur Sima Y.'yi ise market çalışanları teselli etti. Bu anlar markette bulunan güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.