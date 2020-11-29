Manzara değişmedi! İstanbul'da toplu ulaşım skandalı
Son dakika haberi... Dünyayı etkisi altına alan ve yaklaşık 60 milyondan fazla insanın yakalandığı yeni tip koronavirüs salgınıyla Türkiye, aldığı yeni tedbirlerle mücadele etmeye devam ediyor. Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmasına rağmen İstanbul'dan dehşete düşüren manzaralar geldi. İstanbul’da Kabataş-Bağcılar tramvay hattında sosyal mesafe kurallarına uyulmadığı görüldü.
YAŞAM İHA
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Koronavirüs tedbirleri kapsamında toplu taşımalara getirilen kurallara tramvaylarda uyulmadığı görüldü.