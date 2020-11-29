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Manzara değişmedi! İstanbul'da toplu ulaşım skandalı

Son dakika haberi... Dünyayı etkisi altına alan ve yaklaşık 60 milyondan fazla insanın yakalandığı yeni tip salgınıyla , aldığı yeni tedbirlerle mücadele etmeye devam ediyor. Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmasına rağmen 'dan dehşete düşüren manzaralar geldi. İstanbul’da Kabataş-Bağcılar tramvay hattında sosyal mesafe kurallarına uyulmadığı görüldü.

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 29.11.2020 Güncelleme Tarihi: 29.11.2020
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Manzara değişmedi! İstanbul'da toplu ulaşım skandalı

tedbirleri kapsamında toplu taşımalara getirilen kurallara tramvaylarda uyulmadığı görüldü.

Manzara değişmedi! İstanbul'da toplu ulaşım skandalı MANZARA DEĞİŞMEDİ! İSTANBUL'DA TOPLU ULAŞIM SKANDALI

Kabataş - Bağcılar tramvay hattında dün akşam saatlerinde yaşanan yoğunluk dikkat çekti. Beyazıt durağında çok sayıda kişinin ayakta, sosyal mesafeye uymayarak yolculuk ettiği o anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

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