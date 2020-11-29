Sokağa çıkma yasağını ihlal ettiler! Bahaneleri ise 'bu kadarına pes' dedirtti

Emniyet Müdür Yardımcısı Aytaç Tefek ise '112 Acil Ambulans'ı arayabilirdiniz. Ambulansı aradınız da gelmedi mi? Onlar gelip sizi alabilirdi. Siz Sokağa çıkma kısıtlamasında sokağa çıktınız. Kanunda her suçun karşılığında ceza var" dedi.

Yapılan kontrollerde araç sürücüsünün daha önce ehliyetini alkollü araç kullanmak nedeni ile kaptırdığını ve süresinin dolmasına rağmen gidip almadığını tespit etti.