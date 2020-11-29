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Konya'da çamura saplanan eşeği itfaiye kurtardı

’da kanala düşerek çamura saplanan eşeği itfaiye ekipleri kurtardı.

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 29.11.2020
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Konya'da çamura saplanan eşeği itfaiye kurtardı

Olay, merkez Karatay ilçesine bağlı Yarma Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, başıboş bir eşek mahallede kanala düşerek çamura saplandı.

Eşeği gören ve çamurdan çıkamadığını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine adrese Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye görevlileri eşeği kurtarmak için çalışma başlattı.

Eşeği karın bölgesinden kemerle bağlayarak çeken itfaiye görevlileri saplandığı çamurdan çıkardı.

Sahibi bilinmeyen ve bitkin düştüğü gözlenen eşek daha sonra meraya bırakıldı.

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