Konya'da çamura saplanan eşeği itfaiye kurtardı
Konya’da kanala düşerek çamura saplanan eşeği itfaiye ekipleri kurtardı.
YAŞAM İHA
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Olay, merkez Karatay ilçesine bağlı Yarma Mahallesi'nde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, başıboş bir eşek mahallede kanala düşerek çamura saplandı.
Eşeği gören ve çamurdan çıkamadığını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine adrese Konya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye görevlileri eşeği kurtarmak için çalışma başlattı.