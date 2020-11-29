29 Kasım 2020, Pazar
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İstanbul'da pes dedirten olay: Sokağa çıkma kısıtlamasında ehliyetsiz ve alkollü olarak yakalandı

Son dakika haberi... Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında 'da uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında polis ekipleri belirlenen noktalarda gece boyu denetim yaptı. Polis ekipleri izin belgesi bulunmayan vatandaşlara cezai işlem uygularken, maskesi olmayanlara da takmaları konusunda uyarılarda bulundu. D-100 Karayolu'nda yapılan denetimler sırasında bir araç sürücüsü sokağa çıkma kısıtlamasının saatlerini şaşırdığını iddia ederken hem alkollü, hem ehliyetinin daha önceden alkolden alındığı hem de kullandığı minibüsün sigortasının olmadığı ortaya çıktı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 29.11.2020
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İstanbul'da pes dedirten olay: Sokağa çıkma kısıtlamasında ehliyetsiz ve alkollü olarak yakalandı

Polis ekipleri durdurulan sürücüye yaptığı kontrolde 1.73 promil alkollü olduğunu tespit etti.

İstanbul'da pes dedirten olay: Sokağa çıkma kısıtlamasında ehliyetsiz ve alkollü olarak yakalandı

Ayrıca, yapılan evrak kontrollerinde sürücünün daha önceden ehliyetinin yine alkolden alındığı tespit edilirken, kullandığı minibüsün de sigortasının olmadığı ortaya çıktı.

İstanbul'da pes dedirten olay: Sokağa çıkma kısıtlamasında ehliyetsiz ve alkollü olarak yakalandı

Polis ekipleri durdurulan araç sürücüsüne hem alkollü araç kullanmaktan hem sokağa izinsiz çıkmasından ceza yazarken, sigortası olmayan aracı da ceza işlemlerinden sonra çekici ile otoparka çekildi.

İstanbul'da pes dedirten olay: Sokağa çıkma kısıtlamasında ehliyetsiz ve alkollü olarak yakalandı

Sürücü kendisini görüntüleyen gazetecilere de "Sokağa çıkma yasağının saatlerini yanlış bildiğini ve alkollü olduğunu" söyledi.

İstanbul'da pes dedirten olay: Sokağa çıkma kısıtlamasında ehliyetsiz ve alkollü olarak yakalandı

Polis ekiplerinin denetimleri sabaha kadar devam etti.

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