



20 yaş altına 13 ile 16 saatleri arasında sokağa çıkma izni olmasına rağmen yasağı iki kez ihlal eden gençlere polis ekipleri nasihat etti. Üzerlerinde kimlik de olmayan 17 yaşındaki A.B. ve Y.İ.A. isimli iki genç için Çocuk Bürosu'ndan ekip çağrıldı.