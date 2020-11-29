29 Kasım 2020, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Antalya'da dehşete düşüren cinayet! Arkadaşını öldürüp arabasını sattı

Antalya'da dehşete düşüren cinayet! Arkadaşını öldürüp arabasını sattı

'da yaşayan 24 yaşındaki , en yakın arkadaşı tarafından öldürüldü. Hem cinayetin nedeni hem de sonrasında yaşananlar akıllara durgunluk verdi. İşte dehşete düşüren olayın perde arkası...

YAŞAM A Haber
Giriş Tarihi: 29.11.2020
ABONE OL
Antalya'da dehşete düşüren cinayet! Arkadaşını öldürüp arabasını sattı

Arkadaşını öldürüp arabasını sattı. Dehşete düşüren olay polisin uzun süren araştırmaları sonucu çözüldü.

Antalya'da dehşete düşüren cinayet! Arkadaşını öldürüp arabasını sattı

Çakal ailesi Antalya'da çalışan oğulları Aykut'tan haber alamayınca polise bildirdi.

Antalya'da dehşete düşüren cinayet! Arkadaşını öldürüp arabasını sattı

Bunun üzerine üzerine ekipler harekete geçti. Polis 24 yaşındaki gencin aracının kısa süre önce satıldığını tespit etti. Noterdeki kamera görüntülerini izleyen ekipler otomobilin satış imzasını Aykut Çakal'a benzeyen birinin attığını belirledi.

Antalya'da dehşete düşüren cinayet! Arkadaşını öldürüp arabasını sattı

Çok geçmeden Suriye uyruklu dublör yakalandı. Zanlı ifadesinde 24 yaşındaki genci ev arkadaşının öldürdüğünü sonra da aracı satmak için böyle bir plan yaptıklarını itiraf etti.

Antalya'da dehşete düşüren cinayet! Arkadaşını öldürüp arabasını sattı

Tarif edilen noktaya giden ekipler Çakal'ın cansız bedenine ulaştı.

Antalya'da dehşete düşüren cinayet! Arkadaşını öldürüp arabasını sattı

Polis 24 yaşındaki genci öldürdüğü iddia edilen zanlının peşine düştü.

HABERİN VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Antalya'da dehşete düşüren cinayet! Arkadaşını öldürüp arabasını sattı

Şüphelinin sırasıyla Isparta, İzmir ve Hatay'a gittiği belirlendi.

HABERİN VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA