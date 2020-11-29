Yoğun bakımdan vatandaşlara seslendiler: Bizi düşünmüyorsanız sevdiklerinizi düşünün





Anestezi Uzmanı Dr. Nurcan Çubukçu "Gençlerimiz işi olmadığı halde orada burada dolaşmasın. Aşı gelecek diye rehavete kapılanlarda var" dedi. Yoğun bakım hemşiresi Aysel Bıkmaz, "Ben Kovid-19'u yendim. 17 yaşında büyük oğlum da pozitif oldu. Hastaların bize bakarak nefes alamıyorum demesi çok kötü bir şey. Bizi düşünmüyorsanız bile kendi sevdiklerinizi düşünün. Kendinize dikkat eden. Sevdiklerinize nefes olun" diye konuştu.

Yoğun bakım hemşiresi Ayşegül Sağlam Erler "Eve giderken, kendimizden daha çok çocuklarımızı, büyüklerimizi düşünüyoruz. Bu nedenle insanlardan, hem kendileri hem de bizler için tek bir isteğimiz var. Lütfen evinizde kalın" dedi.