Test sonucunun pozitif çıkması durumunda "Çok güzel beslenip dinleneceğiz, vitaminlerimizi alacağız ve vücudumuzun onu yenmesi için yardımcı olacağız.

Ama dikkat etmemiz gereken bir şey var, başkalarına bulaşmasını engellemek. O nedenle diğer insanlara dokunmayıp, maskemizi hep takılı tutacağız" diyebiliriz.