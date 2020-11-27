İlginç koronavirüs araştırması! Virüs bulaşan gezmek istiyor

MUTASYON GEÇİRDİ AMA DAHA BULAŞICI OLMADI

İngiltere'deki Oxford ve London College üniversitelerinden araştırmacılar, 99 ülkede 45 bini aşkın COVID-19 vakasını inceledi. Bilim insanları, 13 bin mutasyon arasından hiçbirinin virüsü daha bulaşıcı hale getirmediğini açıkladı. Buna, COVID-19'un en yaygın mutasyonu olarak kabul edilen '614G'nin de dahil olduğu belirtildi. ABD'de yapılan bir araştırmada ise bunun tam tersi ileri sürülmüştü.