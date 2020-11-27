27 Kasım 2020, Cuma
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Koronavirüs unutuldu! İndirimi görenler sıraya girdi

’de vaka sayıları hızla artarken "" olarak anılan indirim çılgınlığı uzun kuyruklara neden oldu. Vatandaşlar korona virüse aldırış etmeden saatlerce kuyrukta bekledi.

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 27.11.2020 Güncelleme Tarihi: 27.11.2020
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Koronavirüs unutuldu! İndirimi görenler sıraya girdi

Dünya genelinde Kasım ayının son haftasına denk gelen ve 'de "" olarak anılan günde yapılan indirimler uzun kuyruklara yol açtı.

Artan korona virüs vakalarına rağmen sabahın erken saatlerinde önlerine akın eden vatandaşlar, dakikalarca AVM'lerin açılmasını bekledi.

AVM'lerin açılmasıyla beraber vatandaşlar bu sefer mağaza önlerinde uzun kuyruklar oluşturdu. AVM içlerinde uzun kuyruklar kameralara yansırken indirimin vatandaşlara korona virüsü unutturduğu görüldü.

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