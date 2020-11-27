İstanbul'da sahte emniyet müdürü nükleer bomba yapımında kullanılan maddeyi çalıp kayıplara karıştı

"BİZ BUNLARI MİT'E TESLİM EDECEĞİZ" DEDİ VE KAYIPLARA KARIŞTI

Tam da bu görüşmenin sonrasında akılalmaz son dakika gelişmeleri birbirini takip etti. Bunun üzerine elinde bulundurduğu 15 tüp Sezyum-137 elementini devlete teslim etmek istediğini ifade eden İsmet B., İstanbul'da bu elementleri kendisini emniyet müdürü olarak tanıtan Mustafa Ç. ismindeki kişiye verdi. İsmet B., bu şahsın elementleri Milli İstihbarat Teşkilatı'na (MİT) teslim edeceğini, hatta kendisine de teslim ettiğine dair yazılı evrak getireceğini söylediğini belirtti.