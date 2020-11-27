İstanbul'da metruk binada 4'ü yavru 7 kedi parçalanarak öldürüldü

Olay, meydana geldi. İddiaya göre Sinan Bişkin (21), kedileri beslemek için metruk binanın bulunduğu arsaya gitti. Bişkin, arsada 4'ü yavru 7 kedinin parçalanmış halde olduğunu gördü. Durumu hemen polis ve belediye ekiplerine bildiren Bişkin, o anların görüntüsünü telefonuyla kaydetti.

Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede inceleme yaptı. Olaydan sonra metruk binanın ekipler tarafından yıkıldığı öğrenildi. Arsa üzerinde 4 yavru kedinin annesi olduğu öğrenilen bir kedinin de yavrularını aradığı görüldü. Mahalle sakinlerinin bu olaydan dolayı üzgün oldukları ve bir an önce bu katliamı yapanların bulunmasını istedi.