Aslan, "Bizim insanlarımız asla akıllanmıyor. Bakıyorsun maskesi ya çenesinde ya da kolunda geziyor. Allah korusun bu milleti, tamam doktorlar da koruyor ama doktorun elinden de bir şey gelmiyor. Benim oğlum fakültede müdür, 15 gün karantinaya girdi. Evden dışarı çıkamıyor. Beni arayıp diyor ki 'Baba bana ekmek getir'. Ağladım biliyor musunuz? 76 yaşındayım, oğluma hizmet ediyorum. Neden? İnsanlar birbirini korumadığı için. Onun da yapacak bir şeyi yok, canını seven kurallara uysun. 51 yaşındaki oğluma ekmek aldığım için duygulandım çünkü babayım ben, oğluma bakmak zorundayım" dedi.